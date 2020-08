Die Dogo-Argentino-Mix-Hündin Emma wartet nun schon im zweiten Jahr auf ein Zuhause. Zehn Jahre seien für einen Hund dieser Größe und Statur – Emma wurde 2010 geboren und ist nicht kastriert – ein fortgeschrittenes Alter, so das Tierheim. Dazu kämen noch gesundheitliche Baustellen, die der Hündin zu schaffen machen. Zuletzt sei Emma von Tierheim zu Tierheim gereicht worden, ehe sie dann in Pirmasens ihre letzte Station gefunden hat. Zum Verhängnis sei ihr dabei wohl des Öfteren ihre Unverträglichkeit mit anderen Tieren geworden. „Das hat sich leider bei uns auch so bestätigt. Emma verträgt sich weder mit Artgenossen noch mit Katzen oder anderen Tieren und kann nur als Einzelhund gehalten werden“, so die Tierschützer.

Gegenüber Menschen ist Emma ein absoluter Schatz

Sie liebe es zu kuscheln, auch fremde Menschen schließe sie sofort in ihr Herz. Aber die vielen Hunde um sie herum und die damit verbundene Geräuschkulisse, die Begegnungen mit Artgenossen beim Spaziergang, das bereite ihr ziemlichen Stress. Das merke man auch auf Spaziergängen, denn bei Begegnungen mit Hunden müsse man sie klar führen, sonst könne sie ganz schön an der Leine toben, so die Tierschützer. Emma habe ihrem Alter entsprechend Probleme mit dem Bewegungsapparat und benötige neben Schmerzmittel und Gelenkmittel regelmäßig Physiotherapie.

Erst kürzlich musste Emma nach Angaben des Tierheims für zwei Wochen stationär in der Tierklinik behandelt werden, da sie massive Probleme mit dem Magen und dem Darm bekommen hatte. Dies sei unter anderem auch auf den Stress im Tierheim zurückzuführen und „es ist allerhöchste Zeit, dass sie endlich in einem ruhigeren Umfeld ihren Lebensabend genießen darf“, so die Tierschützer. Das letzte Zuhause könne gerne auch ein Pflegeplatz sein, denn die Kosten, die ein älterer Hund verursacht, werde weiterhin das Tierheim übernehmen. Wer Fragen zu Emma hat oder ihr sogar ein Zuhause geben kann, meldet sich bitte beim Tierheim Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/65977; info@tierheim-pirmasens.com.