Der 2017 geborene Kater Fred kam im August als Fundtier in einem „erbärmlichen Zustand“ ins Tierheim. In einer Mitteilung heißt es, er sei abgemagert bis auf die Knochen, hochgradig verschnupft und sehr geschwächt gewesen. Das Tierheim habe mehrere Wochen gebraucht, um ihn wieder einigermaßen fit zu machen. Geblieben sei jedoch ein chronischer Schnupfen. Auf den ersten Blick wirke Fred nicht krank, er niese aber dennoch ab und an und zeige die typischen Symptome des Katzenschnupfen in schwacher Form.

„Wir wissen leider wenig über Freds Vorleben, ein echter Streuner ist er nicht denn er kennt das Zusammenleben mit dem Menschen durchaus und zeigt sich nicht ängstlich“, heißt es aus dem Tierheim. Fred habe seinen eigenen Kopf und sei kein Schmusekater. Wenn es ums Essen gehet, um welches er wohl viel zu lange in der Vergangenheit bangen musste, werde er zum Tiger. Leider hätten es schwarze Katzen ohnehin schwer, solche mit Erkrankungen und einer etwas speziellen Persönlichkeit gleich drei Mal so viel, dennoch will das Tierheim nichts unversucht lassen, für Fred ein liebevolles Zuhause zu finden wo er so angenommen und geliebt werde wie er ist. In Gesellschaft anderer Katzen könne Fred nicht vermittelt werden. Sollte es bereits einen chronischen Schnupfer im Haushalt geben, müsste eine Rücksprache erfolgen.

Wer sich für Fred interessiert, meldet sich unter Telefon 06331/65977 oder info@tierheim-pirmasens.com im Tierheim.