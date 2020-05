Der Terriermischling Bexter kam am 10. Mai 2019 ins Tierheim und wartet nun schon über ein Jahr auf die passenden Menschen. Der etwa kniehohe Rüde ist nach Angaben des Tierheims 2014 geboren und kastriert. Über seine Vorgeschichte sei nicht viel bekannt. „Er wurde in Pirmasens gefunden und nicht vermisst“, so die Tierschützer. Sicher sei, dass der Hund durch mehrere Hände gereicht wurde und auch das ein oder andere Mal über „Ebay Kleinanzeigen“ angeboten wurde. Sein Verhalten in manchen Situationen lasse darauf schließen, dass er nicht immer gute Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Folglich brauche er eine Weile, bis er Vertrauen gefasst habe. So lasse er sich anfangs von fremden Menschen nur ungern reglementieren und einschränken. Dies quittiere er häufig mit unsicherem Knurren. Wenn Bexter erstmal Sicherheit und Vertrauen zu seinem Gegenüber habe, binde sich eng an seine Bezugspersonen und nehme eine sichere Führung dankbar an. Bexter laufe sehr angenehm an der Leine. Andere Hunde interessierten ihn dabei wenig. Solange sie ihn nicht bedrängen, lasse er sie links liegen. Den Kontakt zu Artgenossen suche der Rüde nur selten. Vermutlich habe er bisher wenig Erfahrung im Umgang mit anderen Hunden gesammelt. Bexter würde sich nach Angaben des Tierheims wahrscheinlich eher über einen Platz als Einzelhund freuen. Mit Katzen sei Bexter nicht verträglich. „Für den hübschen Terrier wünschen wir uns Menschen mit Hundeerfahrung oder Menschen, die bereit sind, an seinem Verhalten weiter zu arbeiten“, so die Tierschützer. Aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen werde er nicht in einen Haushalt mit Kindern vermittelt; weitere Fragen oder Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06331/65977.