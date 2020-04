Tara ist eine kastrierte, drei Jahre alte Mischlingshündin mit einem Gewicht von knapp 30 Kilogramm. „Trotz ihrer Größe ist sie eine sanfte, eher zurückhaltende Hündin“, so das Tierheim. Sie beobachte erst einmal ihr Umfeld und erkunde es vorsichtig, bevor sie Kontakt aufnimmt. Sie stürme nicht gleich auf jeden Menschen zu. „Nimmt man sich aber einen kurzen Moment Zeit, ist das Eis schnell gebrochen“, so die Tierschützer. Dann genieße Tara es, gestreichelt zu werden, und kuschele sich eng an ihre Menschen. Sie lebt im Tierheim mit einer Hündin zusammen und zeigt sich mit allen Hunden verträglich. „Ein Zusammenleben mit Katzen könnten wir uns ebenfalls vorstellen“, so die Tierschützer. Tara laufe bereits gut an der Leine, die Grundkommandos seien noch etwas ausbaufähig. Interessenten können vorab Kontakt aufnehmen per Telefon unter 06331/65977 oder per E-Mail unter info@tierheim-pirmasens.com.