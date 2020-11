Die Dobermann-Mischlingshündin Akela wartet nach Angaben des Tierheims bereits seit einem Jahr auf ein neues Zuhause. Akela, geboren am 25. Mai 2016, wiegt 41 Kilogramm und ist kastriert. Auf Menschen gehe Akela offen und freundlich zu. „Sie freut sich sehr über ausgiebige Streicheleinheiten und genießt es, wenn man ihr Aufmerksamkeit schenkt“, so die Tierschützer. Neben ausgiebigen Spaziergängen freue sie sich besonders über kognitive Auslastung. Intelligenzspielzeug, Schnüffelteppich, Fährtensuche: Akela sei mit Eifer dabei und lerne gerne neue Dinge zusammen mit ihren Menschen. Einen guten Grundgehorsam bringe sie bereits mit und ein paar Stunden bleibe sie auch problemlos alleine. Lediglich Hundebegegnungen seien manchmal etwas holprig, wenn sie nicht klar und sicher geführt werde. Aus diesem Grund sollten Interessenten bereits etwas Erfahrung mitbringen, „hier stehen wir auch gerne mit Rat und Tat zur Seite“, so die Tierschützer.

Zusammenleben mit größerem, souveränen Rüden denkbar

Akela vertrage sich nicht mit Katzen, Kleintieren, kleineren Hunden oder Hündinnen. Bei größeren Rüden entscheide die Sympathie. Die Tierschützer sehen Akela im künftigen Zuhause eher als Einzelhund. Soll sie Zweithund werden, dann sei ein Zusammenleben mit einem größeren, souveränen Rüden denkbar. Wünschenswert für Akela sei ein Zuhause in einer sportlichen Familie. Kinder im jugendlichen Alter sollten kein Problem sein. Bei Interesse oder weiteren Fragen wenden sich Interessierte vorab telefonisch oder per E Mail an das Tierheim Pirmasens, Telefon 06331/65977, oder info@tierheim-pirmasens.com.

Das Tierheim bleibt aufgrund der aktuellen Lage geschlossen, Tiervermittlungen finden nach telefonischem Vorgespräch und fester Terminvereinbarung unter Einhaltung der AHA-Regeln weiterhin statt.