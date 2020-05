Selem und Peter, geboren 2008/2009, haben ihr gesamtes Leben zusammen verbracht und kamen ins Tierheim, weil die Besitzerin ins Pflegeheim umziehen musste und niemand sich der Tiere annehmen wollte. Das war Anfang des Jahres 2018. Dass die Vermittlung nicht einfach werden würde, hatten sich die Tierschützer gedacht: „ Zwei schwarze Kater, nicht mehr so ganz jung, dazu hatten sie die meiste Zeit draußen verbracht und waren dem Menschen nicht so wirklich zugetan“, schreiben sie. Peter und Selem seien anfänglich zurückhaltend gegenüber fremden Menschen und brauchten ihre Zeit , um Vertrauen aufzubauen. „Sie brauchen Menschen an ihrer Seite, die sie genau so nehmen, wie sie sind, und nichts von ihnen erwarten“, so die Tierschützer. Mit entsprechendem Training könne man mit ihnen aber auch Fortschritte erzielen und eine gute Bindung zu ihnen aufbauen. Sie reagierten sehr empfindlich auf Veränderungen und brauchen ein ruhiges Umfeld mit einem strukturierten Tagesablauf. Peter und Selem benötigen nach Angaben des Tierheims beide ein spezielles Futter und alle paar Monate eine Urinuntersuchung, da beide mit Struvitkristallen zu kämpfen haben. Wer Interesse an den beiden hat, kann sich im Tierheim melden unter der Telefonnummer 06331/65977 oder per E Mail unter info@tierheim-pirmasens.com.