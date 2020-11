Hündin Karla wurde 2009 geboren und ist kastriert. Sie ist nach Angaben des Tierheims „eine selbstbewusste Hundedame im besten Alter“. Meist erlebe man sie als witzigen, freundlichen und lustigen Hund, der aber auch ganz deutlich kommunizieren könne, wenn er es für nötig hält. Karla zeige sich in der Gruppe mit anderen Hunden verträglich, allerdings gebe sie gerne den Ton an und lasse sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Manche Hündinnen seien ihr ein Dorn im Auge. „Im Zusammenleben sehen wir sie eher mit einem Rüden“, so die Tierschützer. Karla laufe gut an der Leine, kenne Grundkommandos und könne auch mal alleine zuhause bleiben. Kinder sollten im neuen Zuhause keine leben; bei Interesse unter Angabe einer Rufnummer vorab das Tierheim kontaktieren unter 06331/65077 oder per E Mail unter info@tierheim-pirmasens.com.