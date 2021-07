Das Tier der Woche im Pirmasenser Tierheim der 2009 geborene Rüde Endy. Er ist nicht kastriert und kam aus einem anderen Tierheim. Er sei ein liebenswerter, älterer und unkomplizierter Hund. Endy sei verträglich mit anderen Hunden und absolut freundlich zu Menschen. Leider sei er nicht ganz gesund. Das Tierheim klärt bei Interesse gerne näher auf und würde sogar die Behandlung übernehmen. Trotz seines fortgeschrittenen Alters gehe er sehr gerne spazieren, brauche aber keine endlos langen Wanderungen oder viel Auslastung. Über einen Garten, in dem er auch mal frei laufen kann, würde er sich freuen. Das sei aber kein Muss. Schön wäre, wenn Endy nicht zu viel allein sein müsste. Er genießt das Zusammensein mit Menschen so sehr, schreibt das Tierheim. Die Einrichtung könnte sich Endy sowohl in einer Familie mit Kindern als auch bei rüstigen Rentnern vorstellen. Vorhandene Hunde sollten kein Problem sein, im Gegenteil. Als Bretone habe Endy einen ordentlichen Jagdtrieb, weshalb er nicht zu Katzen oder Kleintieren vermittelt werden soll. Wer Endy kennenlernen möchte, kann sich ans Tierheim wenden, Telefon 06331-65977.