Miss Ellie ist nach Angaben des Tierheims ein Rexkaninchen, geboren im Juni 2016. Miss Ellie lebte bislang in einem Seniorenheim in einer Kaninchengruppe, in der sie von den anderen Tieren gemobbt wurde. „Wir wünschen uns für Miss Ellie ein artgerechtes Zuhause in einem großen, ein- und ausbruchssicheren Gehege“, so die Tierschützer; Interessenten können sich direkt bei F. Kleiner unter Telefon 06391/2718 melden.