Die Mischlingshündin Romi ist am 30. Januar 2017 geboren und kastriert. „Unsere Romi ist eine etwa zwölf Kilogramm leichte, kleine und selbstbewusste Hündin“, so das Tierheim. Sie wickele Menschen schnell um den Finger, kuschele sich gerne eng an ihre Menschen und fordere Streicheleinheiten ein. Romi ziehe nicht an der Leine und sei auf Spaziergängen eine angenehme Begleiterin. Sie lerne schnell, sei sehr aufmerksam und habe viel Freude an gemeinsamen Aktivitäten mit ihren Menschen. Im Tierheim sei sie regelmäßig in eine Gruppe mit Hunden beiderlei Geschlechts integriert. Dabei gebe sie zwar ganz gerne mal den Ton an, sei aber sehr souverän und sozial gegenüber anderen Hunden. „Sollten bereits Hunde im Haushalt vorhanden sein, müsste man einfach schauen, ob die Sympathie stimmt. Als Einzelprinzessin wäre sie aber sicherlich auch ganz glücklich“, so die Tierschützer; bei Interesse unbedingt vorab telefonisch zwecks Vorgespräch und Terminvereinbarung unter 06331/65977 melden.