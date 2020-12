Tubora ist eine Dobermann Mischlingshündin, geboren im Januar 2015 und kastriert. Tubora ist nach Angaben des Tierheims eine fröhliche, aufgeweckte und aktive Hündin. Sie gehe sehr freundlich und offen auf neue Menschen zu, suche auch den Kontakt und liebe Streicheleinheiten. „Für sie ist das Leben im Zwinger überhaupt nichts“, so die Tierschützer. Mit anderen Hunden zeige sich Tubora im Tierheim bislang gut verträglich. An ihrer Leinenführigkeit und der Orientierung am Menschen sollte noch etwas gearbeitet werden. „Sie ist ein toller Hund für Dobermann-Fans und solche, die es durch sie noch werden wollen“, so die Tierschützer; bei Interesse oder weiteren Fragen Kontaktaufnahme unter Telefonnummer 06331/65977 oder info@tierheim-pirmasens.com.