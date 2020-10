Layka ist eine Mischlingshündin, geboren 2016, nicht kastriert. Sie wurde nach Angaben des Tierheims Ende Juli in Pirmasens freilaufend im Park gefunden und es habe sich niemand gemeldet, der sie vermisst. Somit gebe es auch keinerlei Informationen über ihr bisheriges Leben oder ihre Herkunft. Sie zähle zu den großen Hunden und wiege etwa 26 Kilogramm. „Bei uns zeigt sie sich in fremden Situationen und gegenüber fremden Menschen manchmal etwas unsicher und zurückhaltend“, so die Tierschützer. Ist das Eis einmal gebrochen, sei sie ein echter Clown und freue sich wie Bolle über ihre Menschen. Sie laufe schön an der Leine, streite nicht mit anderen Hunden und kenne einige Grundkommandos. Neben ausgiebigen Spaziergängen sollte auch kognitive Auslastung bei Layka auf dem Programm stehen, so die Tierschützer.

Hundeerfahrung sollte vorhanden sein

Layka zeige Jagdtrieb und Katzen gehörten nicht zu ihren Freunden. Andere Hunde finde Layka erst einmal ganz interessant, dabei bevorzuge sie Rüden klar gegenüber Hündinnen. Sie neige ein wenig dazu, ihre Menschen gegenüber anderen Hunden abzuschirmen und versucht da auch ihre Interessen durchzusetzen. Das müsste man im Einzelfall besprechen, sofern es schon andere Hunde im neuen Zuhause gibt. „Wir vermuten, dass sie Probleme mit dem Alleinsein haben könnte, da das ihr bei uns auch schwer fällt“, so die Tierschützer. Außerdem „scanne“ sie gerne mal die Umzäunung ab und erkenne Schlupflöcher sofort. Ein vorhandener Garten sollte daher hoch und sicher eingezäunt sein. Das Tierheim wünscht sich für Layka ein Zuhause bei aktiven Menschen, gerne auch in einer Familie mit Kindern ab circa 14 Jahren. Hundeerfahrung sollte auf jeden Fall bereits vorhanden sein. Wer sich für Layka interessiert, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06331/65977 zwecks Terminvereinbarung.