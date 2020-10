Gulliver ist nach Angaben des Tierheims ein kastrierter, zwei Jahre alter Mischlingsrüde (geboren 02/2018). „Mit seinen stechend blauen Augen und seiner außergewöhnlichen Fellzeichnung zieht er viele Blicke auf sich und es gab auch bereits Anfragen für ihn“, so die Tierschützer. Aufgrund einer Erkrankung durfte Gulliver aber bis vor kurzem keinen Kontakt zu anderen Hunden haben, was die Suche nach einem Zuhause deutlich erschwert habe. Nun sei aber zumindest diese Behandlung abgeschlossen. Lediglich eine Behandlung gegen Herzwürmer laufe noch bis Anfang kommenden Jahres. „Hierzu beraten wir Interessenten gerne ausführlich und übernehmen auch die Kosten der Behandlung“, so die Tierschützer.

Gulliver möchte ausgelastet und gefordert werden

Gulliver sei ein quirliger Hund. Er stamme ursprünglich aus dem Ausland und habe einen großen Freiheitsdrang. Kein Zaun sei für ihn zu hoch und auch ein Übersprungschutz werde gekonnt überklettert. Gegenüber Menschen zeige er sich ausgesprochen freundlich und aufgeschlossen. Er habe bislang alle tierärztlichen Behandlungen absolut brav gemeistert. „Gulliver ist kein Hund für Stubenhocker, er möchte ausgelastet und gefordert werden“, so die Tierschützer. Im Tierheim habe er bislang aufgrund seiner Erkrankung ausschließlich alleine leben müssen. Da werde schon mal gejault und gebellt und es sei schon vorstellbar, dass er Probleme hat, alleine zu bleiben. Im künftigen Zuhause sollte das also erstmal kein Thema sein, so die Tierschützer.

Grundsätzlich zeige sich Gulliver bisher wenig interessiert an anderen Hunden. „Wir können uns ein Zusammenleben mit einer Hündin durchaus vorstellen, das müsste man dann im Einzelfall besprechen“, so die Tierschützer. Wer Gulliver ein Zuhause geben möchte, kann sich vorab melden beim Tierheim Pirmasens, Telefon 06331/65977, E-Mail: info@tierheim-pirmasens.com.