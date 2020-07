Tier der Woche ist die Hündin Maja: Husky-Malinois Mix, geboren 06/2018, nicht kastriert. Maja kam über das Veterinäramt ins Tierheim. Sie habe nur kurze Zeit bei der Vorbesitzerin gelebt und über ihre Vergangenheit sei wenig bis nichts bekannt, so die Tierschützer. Im Erstkontakt mit fremden Menschen zeige sie sich bislang relativ unsicher. Im Beisein vertrauter Personen lege sie diese Skepsis recht schnell ab. „Maja ist ein Hund, der sich durchaus am Mensch orientiert, lässt sich aber dabei noch von einigen Umweltreizen ablenken“, so die Tierschützer. Die junge Hündin brauche Menschen, die sie behutsam an Neues heranführen und ihr Sicherheit vermitteln. Ihre Leinenführigkeit sei noch ausbaufähig, mit gezieltem Training könne man hier schnell Fortschritte erzielen. Die Grundkommandos wie Sitz und Platz beherrsche sie bereits.

Katzen gehören nicht zu ihren Freunden

Bei Hundebegegnungen sei Maja zwar sehr interessiert, laufe aber ohne weiteres vorbei. Wenn man sich mit Maja im Freilauf beschäftige, sei sie sehr aufmerksam und arbeitswillig. „Sie ist ein aktiver, intelligenter Hund, der körperlich und geistig gefördert und gefordert werden möchte. Sie ist kein Hund für Stubenhocker“, so die Tierschützer. Sie lebe zur Zeit mit einem Husky-Rüden zusammen und könne auch gerne zu einem souveränen Ersthund ziehen, das sei aber kein Muss. Katzen gehören nicht zu ihren Freunden. „Wir wünschen uns für Maja ein Zuhause bei aktiven Menschen, die sie ihren Anlagen entsprechend auslasten in einem Haushalt ohne kleinere Kinder“, so die Tierschützer. Bei Interesse oder weiteren Fragen zu Maja hilft das Tierheim telefonisch unter 06331/65977 weiter.