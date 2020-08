Bruno, geboren 2010, Mischling, kastriert, ist nach Angaben des Tierheims ein „freundlicher und aufgeschlossener kleiner Rüde, der erst vor Kurzem bei uns eingezogen ist.“ Seine Vorbesitzerin habe ihn abgegeben, weil er an der Leine streitet und sie damit nicht zurecht kam. Natürlich zeige er dieses Verhalten auch im Tierheim, lasse sich aber relativ leicht stören. „Mit etwas Training werden hier sicherlich schnell Fortschritte zu erzielen sein“, so die Tierschützer. Bruno kenne das Leben in der Wohnung, sei stubenrein und könne laut der Vorbesitzerin auch ein paar Stunden alleine Zuhause bleiben. In fremden Situationen und einer neuen Umgebung sei er eher vorsichtig und zurückhaltend. Kinder sollten bereits im jugendlichen Alter sein. Die Tierschützer sehen ihn im neuen Zuhause eher als Einzelhund, schließen aber eine Vermittlung zu einer netten Hündin nicht komplett aus. Bruno zeige Jagdtrieb und Katzen gehörten nicht zu seinen Freunden. Wenn er etwas Bindung zu Menschen aufgebaut habe, zeige er sich anhänglich, verschmust und folgsam. Interessenten melden sich bitte vorab telefonisch oder per E- Mail zwecks Terminvereinbarung beim Tierheim Pirmasens, Telefon 06331/65977, info@tierheim-pirmasens.com.