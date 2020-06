Die Hündin Karla wurde 2009 geboren und ist kastriert. Im Tierheim zeigt sich Karla im Erstkontakt als offene und freundliche Hündin. „Aus einer gescheiterten Vermittlung wissen wir allerdings, dass sie Tendenzen zeigt, ihr Zuhause gegenüber fremden Menschen zu verteidigen“, so die Tierschützer. Deshalb sollte sie im künftigen Zuhause von Anfang an klare Grenzen kennen lernen. Trotz ihres Alters sei sie noch fit und gehe gerne spazieren. Sie laufe gut an der Leine und sei eine angenehme Begleiterin. Mit Hunden beiderlei Geschlechts zeige sich Karla im Tierheim verträglich, sie lasse sich allerdings nicht die Butter vom Brot nehmen und gebe gerne den Ton an. Sollte es bereits Hunde im Haushalt geben, müsste man individuell schauen, ob die Konstellation passt, so die Tierschützer. Gegenüber ihren Bezugspersonen zeige sich Karla anhänglich und verschmust. Das Zusammenleben mit einer Katze sei denkbar, sofern diese bereits Hunde gewohnt ist.

Neue Öffnungszeiten im Tierheim

Ab 1. Juli gibt es im Tierheim neue Öffnungszeiten (Mittwoch von 14.30 bis 17) Uhr und separate Zeiten für die Tiervermittlung. Individuelle Terminabsprache ist möglich. Zur Öffnungszeit findet nach Angaben des Tierheims keine reguläre Tiervermittlung statt. Bei Interesse an einem Tier sollte vorab ein Termin vereinbart werden. Gleiches gelte bei Interesse, Hunde regelmäßig auszuführen oder Katzen zu besuchen. Interessenten werden gebeten, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter Telefon 06331/65977 zu hinterlassen oder Kontakt aufzunehmen per E-Mail (info@tierheim-pirmasens.com) unter Angabe einer Rufnummer. Tiervermittlung ab 1. Juli ist ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich: Montag und Freitag von 14.30 bis 17 Uhr, Samstag 14 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung; Ausführen der Tierheimhunde und Besuch der Katzen nur nach vorheriger Anmeldung Montag, Mittwoch und Freitag, 14.30 bis 17 Uhr, Samstag 14 bis 16 Uhr.