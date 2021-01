Die Katze Hildegard ist nach Angaben des Tierheims wohl um das Jahr 2018 geboren worden und kam trächtig ins Tierheim. Dort hat sie ihre Babys zur Welt gebracht und sehr liebevoll großgezogen. Hildegards Nachwuchs sei bereits komplett vermittelt und nun sei es an der Zeit, dass Mama Hildegard ebenfalls eine neue Familie findet, heißt es aus dem Pirmasenser Tierheim. Hildegard sei eine sehr liebe und verschmuste Katze, die ein ruhiges zu Hause sucht, in dem sie Freigang genießen kann. Deshalb sollte das Umfeld sehr verkehrsarm sein, damit Hildegard ungefährdet ihre Umgebung erkunden könne. Wer Hildegard kennenlernen möchte, kann das Tierheim vorab kontaktieren, Telefon 06331/65977 oder Per Email an nfo@tierheim-pirmasens.com.