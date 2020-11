Emma wartet nach Angaben des Tierheims schon den zweiten Winter auf ein Zuhause. „Sie wird eben auch nicht jünger und zehn Jahre sind für einen Hund dieser Größe und Statur ein fortgeschrittenes Alter“, so die Tierschützer. Emma habe bereits einige Stationen hinter sich gebracht und sei in den vergangenen Jahren von Tierheim zu Tierheim gereicht worden, ehe sie dann nach Pirmasens kam. Gescheitert seien Vermittlungen meist an ihrer Unverträglichkeit mit anderen Tieren. „Emma verträgt sich weder mit Artgenossen noch mit Katzen oder anderen Tieren und kann nur als Einzelhund gehalten werden“, so die Tierschützer. Gegenüber Menschen sei Emma aber „ein absoluter Schatz“. Sie liebe es zu kuscheln, sei menschenbezogen und freundlich. Auf Spaziergängen und bei Begegnungen mit anderen Hunden müsse man sie klar führen, sonst könne sie ganz schön an der Leine toben. Man müsse sie ob ihrer Größe und Kraft schon händeln können. Emma habe ihrem Alter entsprechend einige Probleme mit dem Bewegungsapparat und benötige neben Schmerzmittel und Gelenkmittel regelmäßig Physiotherapie. Das neue Zuhause könne gerne auch ein Pflegeplatz sein. An den Kosten, die ein älterer Hund verursacht, soll es keineswegs scheitern, so das Tierheim.