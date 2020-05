„Einohrhase“ Oscar und seine Partnerin Lisa warten nach Angaben des Tierheims schon seit über einem Jahr auf ein Zuhause. Oscar sei ein ganz besonderes Kaninchen: Er hat nur ein (Schlapp-) Ohr. „Er kam bereits so zur Welt und es beeinträchtigt ihn auch nicht weiter“, sagen die Tierschützer. Oscar kam zusammen mit Lisa ins Tierheim und „die beiden mögen sich sehr“. Daher möchten die Tierschützer die beiden unbedingt gemeinsam in ein neues, artgerechtes Zuhause vermitteln. Im Tierheim sitzen sie, obwohl sie bereits eines der größeren Gehege bewohnen, etwas beengt. Das Gehege sollte in jedem Fall einige Quadratmeter groß sein, denn die beiden benötigen viel Platz, und sowohl ein- als auch ausbruchssicher sein. „Mit ihrem neugierigen und aufgeschlossenen Wesen bereiten sie wirklich viel Freude und wir hoffen sehr, nun endlich das passende Zuhause für sie zu finden“, so die Tierschützer. Bei Interesse kann vorab ein Termin vereinbart werden unter der Telefonnummer 06331/65977.