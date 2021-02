2018 kam die Kangal-Hündin Asya auf die Welt. Seit vergangenen Jahr ist sie nun Bewohnerin des Tierheims. Die Einrichtung präsentiert sie nun als „Tier der Woche“. Asya sei über das Veterinäramt bereits trächtig ins Tierheim gekommen. Ihre Welpen seien alle versorgt, Asya suche aber nach wie vor ein neues Zuhause. Die stattliche Kangal-Hündin sei eine ausgesprochen freundliche und aufgeschlossene Vertreterin ihrer Rasse und den Menschen sehr zugetan. Sie sei zudem ein eher sportlicher Hund. Der Tierheim-Trainer habe viel mit ihr gearbeitet, so dass Spaziergänge inzwischen sehr entspannt verliefen. Asya sei zwar gerne mal draußen, ziehe aber, im Gegensatz zu vielen ihrer Kangal-Kollegen, einen warmen Platz im Haus vor. Das Tierheim sucht nun erfahrene Menschen, die einem so großen Hund gerecht werden und Asya sicher führen können. Wer sich das zutraut, erreicht das Tierheim unter Telefon 06331/65977 oder per Mail an: info@tierheim-pirmasens.com.