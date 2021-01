Das Tier der Woche im Pirmasenser Tierheim ist der 2012 geborene Hardy. Der Shar-Pei ist den Angaben zufolge ein wirklich netter Vertreter seiner Rasse, aber trotzdem schon länger als ein Jahr im Tierheim. Fremden Menschen begegne er zunächst reserviert, schließe aber grundsätzlich Menschen schnell in sein Herz. Er könne auch mal richtig aufdrehen und ausgelassen toben. Seine Leinenführigkeit sei jedoch ausbaufähig, daran werde die neue Familie wohl noch weiter arbeiten müssen. Im Tierheim zeige er sich gut verträglich mit Hündinnen. Kastrierte Rüden seien meist auch kein Problem. Ein erster Katzentest sei ebenfalls positiv verlaufen. Daher hält das Tierheim ein Zusammenleben mit Katzen für möglich. Leider habe Hardy mit Kindern in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht und trete ihnen gegenüber sehr misstrauisch auf. Daher schließt das Tierheim eine Vermittlung zu Kindern aus. Bei seiner Ankunft wurden zwei Mastzelltumore diagnostiziert. Diese seien zwischenzeitlich entfernt worden und die Prognose sei in seinem Fall gut. Derzeit sei Hardy beschwerdefrei und topfit. Alle Behandlungen habe er brav über sich ergehen lassen. Wer Interesse hat, kann sich beim Tierheim melden, Telefon 06331/65977 oder Email an: info@tierheim-pirmasens.com.