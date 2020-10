Der Mischlingshund Peter ist nach Angaben des Tierheims ein lebensfroher Hund „und wir können nicht wirklich verstehen, warum es mit der Vermittlung einfach nicht klappen will“, sagen die Tierschützer. Peter sei ein etwa 25 Kilogramm leichter, zehn Jahre alter und kastrierter Mischlingsrüde, der im Mai im Tierheim eingezogen ist. „Er zeigt sich bei uns als freundlicher, aufgeschlossener Hund, der Menschen schnell in sein Herz schließt und dann auch deren Nähe sucht“, so die Tierschützer. Über seine Gassigeher freue er sich riesig und ausgiebiges Sonnenbaden auf dem Trampolin im Freilauf liebe er über Alles. Sein Alter merke man ihm überhaupt nicht an. Auf Spaziergängen sei er ein angenehmer Begleiter, lediglich manche Rüden seien ihm ein Dorn im Auge. „Er lebt bei uns mit einer Hündin zusammen und besucht auch mal die Hundegruppe, wo er recht souverän auftritt“, so die Tierschützer, die auch darauf hinweisen: Eventuell vorhandene Kinder sollten bereits im jugendlichen Alter sein.

Interessenten können sich im Tierheim vorab melden unter Telefon 06331/65977 oder info@tierheim-pirmasens.com.