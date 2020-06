Der Mischlingshund Charly wurde 2016 geboren und ist kastriert. „Unser Charly ist ein selbstbewusster kleiner Wirbelwind mit gerade einmal knapp zehn Kilogramm Körpergewicht“, so das Tierheim. Er laufe gut an der Leine und genieße ausgiebige Spaziergänge im Wald. Charly sei ein intelligenter und sportlicher Hund, dem kleine Runden um den Block nicht ausreichen. Da er meist ziemlich „auf dem Gas“ ist, so die Tierschützer, eigne sich vor allem kognitive Auslastung, um einen Ausgleich zu schaffen, zum Beispiel Nasenarbeit in Form von Suchspielen.

Er neige ein wenig dazu, Dinge, die ihm wichtig sind – wie zum Beispiel Futter oder Spielzeug – für sich zu beanspruchen. Das lasse sich aber relativ leicht mit ihm klären, wenn man von Beginn an eine klare Linie mit ihm fährt. Kinder sollten bereits mindestens im jugendlichen Alter sein. Gegenüber anderen Hunden trete Charly selbstbewusst auf und lasse sich nicht die Butter vom Brot nehmen. „Wir sehen ihn im künftigen Zuhause eher als Einzelhund“, so die Tierschützer. Mit Katzen sei Charly nicht verträglich. Wer Interesse an Charly hat, kann sich telefonisch unter 06331/65977 zwecks weiterer Informationen und Terminvereinbarung melden.