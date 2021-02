Vergleichsweise ungewöhnliche „Tiere der Woche“ präsentiert diesmal das Pirmasenser Tierheim: zwei kastrierte Ratten-Männchen, die den Angaben zufolge bei eisiger Kälte am Bahnhof in Pirmasens ausgesetzt wurden. Sie seien zwar nicht handzahm, aber doch ziemlich neugierig und freundlich. Das Tierheim vermittelt sie gemeinsam oder auch getrennt in ein artgerechtes Zuhause zu mindestens einem weiteren Artgenossen. Wer sich für einen der Rattenjungs oder auch beide interessiert, kann einen Kennenlerntermin beim Tierheim Pirmasens vereinbaren unter Telefon 06331/65977 oder per Email an: info@tierheim-pirmasens.com.