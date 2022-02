Das Tierheim Pirmasens präsentiert den 2017 geborenen Mischling Nino als Tier der Woche. Er gehöre zu den kleinen bis mittelgroßen Hunden.

Nino kam den Angaben zufolge ursprünglich aus Spanien und sollte vom damaligen Verein über eine Pflegestelle vermittelt werden. Die unerfahrene Pflegestelle sei mit seinem unsicheren und sehr ängstlichem Verhalten allerdings überfordert gewesen und so landete Nino in Pirmasens. Der kastrierte Mischling habe eine ganze Weile gebraucht, bis er sich überhaupt anfassen ließ. Menschen, Umweltreize, andere Hunde: Alles sei fremd für ihn gewesen und ihm noch immer suspekt. Inzwischen taue er aber immer mehr auf. Er liebe Spaziergänge, gehe super an der Leine und sei sehr neugierig und aufmerksam.

Neue Situationen bedeuten für ihn laut Tierheim immer noch Stress, aber er zeige sich inzwischen viel neugieriger und offener. Er suche sogar ein wenig die Nähe zu vertrauten Menschen. Für Nino sucht das Tierheim nun ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder. Schön wäre, wenn seine neuen Menschen bereits Erfahrung mit Angsthunden (oder sehr sehr unsicheren Hunden) gemacht hätten. Sie sollten wissen, dass bei einem Hund wie Nino Mitleid genauso falsch sei wie echter Zwang. Nino müsse draußen immer gut gesichert werden und auch Zuhause sollte die Schleppleine (zumindest zu Beginn) ein ständiger Begleiter sein. Ein Garten, falls vorhanden, müsse komplett ausbruchsicher sein. Im Tierheim habe er sich in Hundegesellschaft anfangs immer eher unwohl gefühlt. Das ändere sich gerade. Allerdings brauche es dafür einen eher ruhigen und gelassenen Hundefreund, der Nino nicht bedrängt.

Wer sich für den Mischling interessiert, sollte bereit sein, ihn im Tierheim einige Male zu besuchen. Wer das möchte, soll am besten schriftlich unter Angabe einen Rückrufnummer einen Kennenlerntermin erfragen: Telefon 06331 65977, Email anfragen@tierheim-pirmasens.de.