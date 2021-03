Als Tier der Woche präsentiert das Pirmasenser Tierheim die Katze Annabell. Laut der Einrichtung ist sie kastriert und kam 2018 auf die Welt. Das Tierheim hat Annabell zusammen mit 17 weiteren Katzen von einem befreundeten Tierheim übernommen. Die Katzen kamen im Rahmen einer großen Sicherstellung mit über 100 Katzen ins Tierheim. Annabell sei eine der letzten, die noch in der Einrichtung sind. Annabell sei sehr zurückhaltend, und benötige Zeit sowie Zuwendung – ohne sie zu überfordern oder große Erwartungen an sie zu stellen. Ein ruhiges Umfeld müsse unbedingt gegeben sein. Das Tierheim würde Annabell gerne zu bereits vorhandenen Katzen vermitteln, da sie die Gesellschaft und Unterstützung ihrer Artgenossen braucht. Bei Interesse an Annabell kann das Tierheim telefonisch (06331/65977) oder per Mail an info@tierheim-pirmasens.com kontaktiert werden.