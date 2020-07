Das Pirmasenser Tierheim hat die Meerschweinchen Knorke, Kid, Kojak, Snickers, Mars, Bounty, Kai und Uwe aus einem anderen Tierheim übernommen. Dort seien fast 50 Meerschweinchen aus schlechter Haltung abgegeben worden, so die Tierschützer. Es handele sich dabei um Böckchen, die kürzlich erst kastriert worden seien. Die Meerschweinchen lebten derzeit in zwei Dreiergruppen und einer Zweiergruppe, müssten aber nicht zwingend in diesen Gruppen so vermittelt werden. Mindestens ein Artgenosse sollte aber bereits vorhanden sein und ein artgerechtes, ein- und ausbruchsicheres Gehege. Wer ein Plätzchen für eines oder mehrere der Schweinchen frei hat, kann sich vorab telefonisch beim Tierheim melden unter der Telefonnummer 06331/65977.