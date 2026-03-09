2016 wurden die Pläne für ein großes Shoppingcenter rund um das Alte Rathaus zu den Akten gelegt. Am Ende fehlte es an großen Mietern.

Zehn Jahre ist es her, dass der große Traum vom attraktiven Einkaufszentrum in Pirmasens platzte. Der Traum hatte einen Namen: Stadtgalerie. Um das Alte Rathaus in der Fußgängerzone und in der Bahnhofstraße sollte ein riesiges Gebäude mit zig Läden errichtet werden. Nicht alle waren so optimistisch wie der damalige Oberbürgermeister Bernhard Matheis und der Einzelhandelssprecher Erich Weiss. Neben der schwierigen Lage im Stadtzentrum mitten in der bestehenden Bebauung gab es Zweifel, dass sich überhaupt genügend Mieter und Investoren finden würden. Diese Skeptiker sollten am Ende recht behalten. Ein Blick zurück.

Mai 2011

„Pirmasens: Einkaufszentrum soll die Innenstadt aufwerten!“ So lautete die Schlagzeile auf Seite 1 der „Pirmasenser Zeitung“ am 18. Mai 2011. Im Hauptausschuss erläuterte Oberbürgermeister Matheis die Pläne des Entwicklers, der Koprian IQ GmbH in Hamburg, und der Planungsbüro-Gruppe Kubus aus Wetzlar: Zwischen Haupt-, Bahnhof- und Schäferstraße soll über mehrere Etagen um das Alte Rathaus herum ein Einkaufszentrum mit 17.000 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. In der Schäferstraße ist ein Parkhaus mit 650 Stellplätzen vorgesehen. Auch ein Teil des Areals der Schuhfabrik Kopp in der Bahnhofstraße soll einbezogen werden.

Am Tag darauf erläuterte Firmenchef Helmut Koprian, der nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt 13 Shoppingcenter in Deutschland plante, der Presse sein Konzept: 85 Millionen Euro sollen investiert werden, um Pirmasens als Einkaufsstadt wieder voranzubringen. An einer Ladenstraße von 600 Metern werden sich etwa 70 Geschäfte aneinanderreihen. „Säulen des Projektes“ sollen die Bereiche Lebensmittel und Verzehr, Mode und Unterhaltungselektronik sein. Ein Jahresumsatz von 50 Millionen Euro sei zu erwarten. 500 bis 600 Arbeitsplätze könnten entstehen. Koprian deutete zugleich an, dass er mit 20 Eigentümern, deren Häuser dem Großprojekt weichen sollen, bereits verhandele. Zwei Drittel seien zum Verkauf bereit. Die Eröffnung der Stadtgalerie sei für 2015 anvisiert.

Juni 2011

Von nun an war das Projekt ständig Thema in der Stadt. Die Innenstadt wird aufblühen, meinten die einen. Das ist Größenwahn, kritisierten die anderen. Am 14. Juni 2011 gab es für rund 600 Interessierte in der Festhalle weitere Infos. OB Matheis sprach von einem „Entwicklungspfad mit Stolpersteinen“ und versicherte, dass die Stadt „die Entwicklung nicht mit blindem Hurra begleiten, sondern jeden weiteren Schritt kritisch betrachten wird“. Koprian berichtete, dass er bereits Angebote von potenziellen Mietern habe.

August 2013

Nach der ersten Aufregung wurde es etwas ruhiger um den geplanten Konsumtempel. Unterschiedliche Zahlen machten die Runde. Mal war von 85 Millionen, mal von 75 Millionen Euro an Investitionskosten, dann von einer Verkaufsfläche von 15.000 statt 17.000 Quadratmetern und 80 statt 70 Läden die Rede. „Entscheidendes Grundstück fehlt“, titelte die Lokalpresse am 29. August 2013. Ein Eigentümer in der Bahnhofstraße wollte sein Haus partout nicht verkaufen. Koprian wiegelt ab: Notfalls werde er um das Haus herumbauen. Die Vermietung laufe auf Hochtouren, in der ehemaligen Schuhfabrik Kopp sei die Unterbringung einer Jugendherberge anvisiert. Zu diesem Zeitpunkt war ein Eröffnungstermin im Herbst 2016 schon nicht mehr realistisch.

November 2013

Am 5. November 2013 stellte sich Koprian wieder einmal den Fragen der Hauptausschussmitglieder und zeigte sich erneut optimistisch: Die Verhandlungen mit zwei Ankermietern aus den Bereichen Lebensmittel und Unterhaltungselektronik liefen gut, wegen der lang andauernden Sicherung der benötigten Grundstücke werde er aber von möglichen Mietern vertröstet. „Ich habe kein Zauberstöckchen“, meinte der 63-jährige Geschäftsmann. Der Bau könne bis Herbst 2017 realisiert werden.

Die anfängliche Begeisterung war da schon gedämpft. Es gab auch Kritik an der langen Planungsphase. Koprian zeichne mit seiner Präsentation ein Trugbild, wetterte CDU-Ratsmitglied Thomas Weiner. Eigentümer und Einzelhändler in der Bahnhofstraße seien verunsichert, würden Investitionen zurückstellen, die Leerstände nähmen zu. Ratsmitglieder forderten einen Bürgerentscheid zum Bau der Galerie.

Für Ernüchterung sorgte wenige Tage später der Einzelhandelsexperte Michael Karutz. Angesichts sinkender Kaufkraft und des Bevölkerungsrückgangs werde der Spielraum für einen Investor wie Koprian immer enger. Mit und ohne Stadtgalerie werde es massive Umstrukturierungen in der Innenstadt und weitere Leerstände in den Randbereichen geben.

Januar 2014

Das nächste Kapitel in der unendlichen Geschichte Stadtgalerie war Ende Januar 2014 eine öffentliche Anhörung. „Eine reine Alibiveranstaltung“ wurde in der Presse kritisiert, denn es kamen nur Befürworter des Großprojektes zu Wort. Wenige Tage später folgte der Stadtrat der Forderung von Entwickler Helmut Koprian, ein klares Bekenntnis zur Galerie abzugeben. Der wiederum sagte zu, sofort mit der Suche nach einem Endinvestor zu beginnen. Bis Sommer 2015 werde eine Vorvermietungsquote von 60 Prozent angestrebt, spätestens ab Jahresbeginn 2016 soll gebaut werden. Im Herbst 2017 sei die Eröffnung geplant.

Mai 2015

Das war es dann für etliche Monate. Es tat sich nicht viel Konkretes sowohl bei der Vermietung wie bei der Planung oder gar Umsetzung der Shopping-Meile. Die Zweifel nahmen zu. Auch Koprian ließ erstmals offen, ob die Galerie komme oder nicht. Im Mai 2015 teilte OB Matheis mit, dass Koprian wohl die Galerie verkleinern wolle. Spekulieren wolle er nicht, der Entwickler müsse dazu im Stadtrat Stellung nehmen. Dieser versicherte gegenüber der Presse: „Wir machen was in Pirmasens.“ Von einer Verkleinerung könne nicht die Rede sein, es würden nur einige Häuser in der Bahnhof- und Hauptstraße nicht mehr gebraucht. Ein Rückzug auf Raten also?

Juni 2015

Ähnlich äußerte er sich auch in einer Sondersitzung des Stadtrates am 6. Juni 2015. Schlauer waren die Ratsmitglieder danach nicht. Koprian brachte mögliche Mieter ins Spiel, sprach von der „wunderbaren Einkaufsstadt Pirmasens“, rechtfertigte sich dafür, dass er mehrmals aus finanziellen Gründen umplanen musste und konterte Kritik mit Sätzen wie „Es ist in ihren Händen. Wenn sie kein Urvertrauen haben, müssen sie einen anderen Weg gehen. Vielleicht haben sie bessere Ideen“. Und machte gleichzeitig in Optimismus. Seinem Gefühl nach habe der Handel wieder mehr Interesse an Pirmasens.

Aber es dauerte nicht lange, da wurde nur noch von einer Verkaufsfläche von 11.500 bis 12.000 Quadratmetern gesprochen. Statt der Tiefgarage sollten Parkplätze auf dem Dach des Einkaufszentrums entstehen.

September 2015

Mitte September 2015 legte Helmut Koprian die überarbeiteten Pläne mit neuen Gebäudehöhen und der Freiflächengestaltung vor. Einen Monat später präsentierte er dem Stadtrat eine weitere Änderung, weil der Hausbesitzer in der Bahnhofstraße, der eigentlich nicht verkaufen wollte, jetzt doch grünes Licht gab.

Dezember 2015

Im Dezember 2015 folgte die Meldung: „Das Projekt Stadtgalerie bleibt auf Kurs!“ Helmut Koprian habe geliefert, die neuesten Pläne seien realisierbar und städtebaulich vertretbar, er müsse aber bis Ende 2016 den Nachweis erbringen, dass mindestens 60 Prozent der Verkaufsfläche vermietet sei, sagte OB Matheis im Stadtrat. Mit dem Baubeginn sei frühestens also erst Anfang 2017 zu rechnen.

März 2016

Im März 2016 dann die Nachricht, dass die Jugendherberge ins ehemalige Hauptpostamt kommt und nicht in die Schuhfabrik Kopp. Für Koprian wieder kein Problem. Die Stadtgalerie lasse sich auch ohne die Jugendherberge verwirklichen, versichert er. Und schiebt nach: Die Vermietung laufe auf vollen Touren, mit Investoren, die das Projekt finanzieren sollen, sei man in guten Gesprächen.

Oktober 2016

Am 10. Oktober dann das Ende aller Träume. Oberbürgermeister Matheis teilte mit: Die Stadtgalerie wird nicht gebaut. Entwickler Helmut Koprian sei es nicht gelungen, die nötigen Ankermieter für das ambitionierte Projekt zu finden. Er wolle deshalb die Entwicklung der Stadtgalerie nicht weiterbetreiben. Nur kleinere Filialisten hätten Interesse an einem Laden in dem Einkaufszentrum gezeigt.

War das alles von Anfang an eine Luftnummer? Der OB nahm den gescheiterten Entwickler in Schutz. Der Hamburger Kaufmann habe bei dem Projekt das volle Risiko getragen, die Stadt habe nach dem Rückzug Koprians keinen finanziellen Schaden. Im Gegenteil, der Entwickler habe die hohen Planungskosten sowie die hohen Kosten für die Sicherung der Grundstücke getragen – von insgesamt 600.000 Euro war die Rede.

Zitiert

„Wir werden nicht mit blindem Hurra die Entwicklung verfolgen.“

OB Matheis im Juni 2011

„Ich habe kein Zauberstöckchen. Ohne Grundstücke gibt es keine Mieter und ohne Mieter keine Investoren.“

Helmut Koprian im November 2013 bei einer Anhörung im Stadtrat

„Wir brauchen Magnete in der Innenstadt.“

Einzelhandelsverbandsvorsitzender Erich Weiss im Dezember 2014

„Die Stadtgalerie wird der Stadt gut tun.“

CDU-Fraktionssprecher im Stadtrat, Denis Clauer, im Juni 2015

„Koprian hatte seine Chance, er hat es nicht geschafft.“

Grünen-Ratsmitglied Annette Sheriff im Juni 2015

„Mich wundert es, dass es in dieser wunderbaren Einkaufsstadt Leerstände gibt.“

Helmut Koprian im Juni 2015

„Stadtgalerie-Entwickler Helmut Koprian hat geliefert. Wir geben für das weitere Vorgehen grünes Licht.“

OB Matheis im Dezember 2015

„Die Planung ist auf Kante genäht.“

Karsten Schreiner, Leiter des Stadtplanungsamts, im Dezember 2015

„Es gibt keinen Grund, jetzt extrem schwarz zu sehen.“

OB Matheis im Oktober 2016