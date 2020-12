Der Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (WSP) hat im Stadtgebiet und den Ortsbezirken Sammelstellen für Weihnachtsbäume eingerichtet. Die Bäume werden geschreddert und das Häckselgut anschließend kompostiert. Die Aktion endet mit dem Ablauf des Monats Januar.

Diese Verwertung ist nach Angaben der Stadtverwaltung jedoch nur möglich, wenn der Baumschmuck vollständig entfernt wurde. Metallteile wie zum Beispiel Kerzenhalter könnten den Shredder beschädigen. Baumschmuck aus Kunststoff, Glas oder Metall könne außerdem beim Häckseln zerkleinert werden und über den aus den Bäumen hergestellten Kompost in den Boden, darunter auch Ackerflächen zur Nahrungsmittelproduktion, gelangen. Einige Dekorationen, darunter manche Lametta-Sorten, enthalten Schadstoffe, weshalb auch kleinere Dekorationen vor den Anlieferung entfernt werden müssen, so die Verwaltung.

Die Sammelstellen

Ausrangierte Christbäume können ab 4. Januar zu folgenden Sammelstellen gebracht werden: Sommerwald/Husterhöhe: Spielplatz Am Wasserturm, Am Sommerwald, gegenüber Hausnummer 149; Zweibrücker-/Bismarckstraße: Platz neben der Treppe Bismarck-/Gartenstraße; Horeb: Lichtenbergplatz, Spielplatz an der Ecke Wormser-/Darmstädter Straße; Stadtmitte: Messegelände, Zeppelinstraße, neben der Zufahrt zum Parkplatz; Fußgängerzone, Bahnhof-, Schäferstraße: Grünfläche Ecke Kaffee-/Brückengasse; Südliche Hauptstraße, Schäferstraße: Grünanlage Ecke Kümmelgasse/Schäferstraße;

Landauer-, Lemberger Straße: Parkplatz „Weißer Bär“; Bitscher Straße: Ecke Bitscher Straße/Simter Straße (ehemaliger Gaskessel); Kirchberg: Spielplatz Schumannstraße, Wendeplatz Arnold-Schönberg-Straße, Grünschnittannahmestelle auf dem Wertstoffhof Ohmbach; Kaiserstraße: Grünfläche Kaiserplatz; Winzler Viertel: Ecke Fahnen-/ Marienstraße, Maler-Bürkel-Platz Parkplatz; Schachen: Grünanlage am Ehrenhof; Ruhbank: Wendehammer Adolf-Ludwig-Ring, Parkplatz „Platte“, Zugang zum ehemaligen Schuttplatz unterhalb Pfalzblick; Erlenbrunn: Kerweplatz; Fehrbach: Karl-Mattheis-Platz; Gersbach: Platz Ecke Alte Wehrmachtstraße; Hengsberg: Parkplatz an der Kreuzung Fehrbacher Straße/Hanfstraße; Niedersimten: Dorfplatz Kreuzung Alte Keller-/Lothringer Straße; Windsberg: Buswendeplatz in der Hochwaldstraße; Winzeln: Freifläche an der Ecke Reiterstraße/Zum Grunewald.

Für Rückfragen steht die Abfallberatung gerne unter der Telefonnummer 06331/240824 zur Verfügung.