Der nächste Schritt für die Verlegung des Pirmasenser Stadtarchivs in die Messe ist gemacht: Für Umbau und Umzug dürfen Aufträge für 1,15 Millionen Euro vergeben werden.

Nachdem der Stadtrat im Februar dieses Jahres schon die Finanzierung genehmigt hat, geht es nach der einstimmigen Entscheidung in der jüngsten Ratssitzung nun an den Umbau und die Einrichtung der Messehalle für das Stadtarchiv. Momentan ist die städtische Einrichtung noch auf 18 Standorte im Stadtgebiet verteilt, informierte der zuständige Beigeordnete Denis Clauer. Bis Mitte 2027 sollen sie alle aufgelöst und zentralisiert in der Messehalle untergebracht sein. Inzwischen hat der Umzug schon begonnen, erste Kisten mit Archivgut werden schon in der Messe gelagert.

Die Finanzierung setzt sich zusammen aus einem im Dezember 2025 bewilligten Landeszuschuss von 673.000 Euro, der 58,7 Prozent der Kosten abdeckt. 250.000 Euro zahlt das Land in diesem, 423.000 Euro im nächsten Jahr aus. Der städtische Anteil beträgt 41,3 Prozent: Diese 473.600 Euro stellt die Stadt ebenso wie die Landesförderung der Messe GmbH zur Verfügung, die als Eigentümerin der Messehalle den Umbau verwirklicht.

Sieben Jahre Vorbereitung bis zum Umbaustart

Beigeordneter Denis Clauer ist vor knapp sieben Jahren mit der Idee an die Öffentlichkeit getreten, das bislang auf 18 Standorte verteilte Stadtarchiv auf einen neuen Standort zu konzentrieren – und dafür das Messegebäude zu nehmen. Diese Überlegung passt in Clauers Strategie, den Messeblock 5 und 6 in ein Multifunktionsgebäude mit Messebetrieb umzuwandeln. Denn alle darin befindlichen acht Hallen werden ohnehin nicht mehr für den Messebetrieb gebraucht, dafür reicht die Halle 6A. Die Wasgauhalle als Sporthalle, die Schulbuchausleihe, die Jugendverkehrsschule und Lagerflächen beherbergt der Messeblock inzwischen – und ab 2027 nun auch das Stadtarchiv.

Der Beigeordnete, der sowohl für die Messe als auch das Stadtarchiv zuständig ist, hätte die Archivzentralisierung gerne schneller verwirklicht. Vor dem Umbau der Messehalle 5B für diesen Zweck mussten aber zuerst die Statikprobleme der darüber liegenden Wasgauhalle behoben werden. Weil irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten Betonträger für Lüftungsrohre durchbohrt wurden, musste die Tragfähigkeit der Decke in der Halle 5B durch zusätzliche Stahlträger verstärkt werden, was erst 2024 erfolgt ist. Erst seit diesem Zeitpunkt konnte der 5B-Umbau in Angriff genommen werden. Allerdings galt es, nachdem die Pläne fertig waren, die Bewilligung der Landesförderung abzuwarten, als die Pläne fertig waren, ohne die das Projekt nicht zu stemmen ist.

Lager, Quarantäneraum und Besucherzimmer

Nachdem nun die Finanzierung steht und die Vergabeermächtigung erteilt ist, können die Umbauarbeiten zeitnah beginnen. Nach der Demontage der bisherigen Halleneinrichtung werden Trennwände eingezogen, sodass zwei große Lagerräume von 622 und 442 Quadratmeter entstehen, dazu werden ein Quarantäneraum mit Absaugtisch, eine Schleuse und ein Besucherzimmer eingerichtet. Brand- und Wassermeldeanlage, Einbruchsicherung, Klimatisierung und Beleuchtung müssen eingebaut werden. Die Mitarbeiter des Stadtarchivs ziehen in den Verwaltungstrakt der Messe um, von dem aus die Archivhalle schnell erreichbar ist.