Die Mär von arbeitsscheuen Geflüchteten wird an Stammtische verbannt. Zeitgleich verbessert sich das Stadtbild: ein Gewinn für alle.

Es ist ein starkes Zeichen, dass Stadt und WSP das Thema Integration nicht aus den Augen verlieren. Und das in Zeiten, in denen Migranten in einem vergifteten Diskurs immer häufiger unverblümt als die Wurzel allen Übels dargestellt werden.

Die jungen Männer machen sich mit der Stadt vertraut und helfen obendrein, dass sie für Einheimische wie für Gäste noch lebenswerter wird. Damit ist den Verantwortlichen eine starke Kombination aus Aufwertung und Integration gelungen – eine Kombination, die nur Gewinner kennt.

Wer jetzt trotzdem noch meckert, sollte im wahrsten Sinne des Wortes vor der eigenen Haustür kehren, bevor eine dreistellige Rechnung im Briefkasten landet.