Um den Aufstieg in die Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken wird am Donnerstag (Fronleichnam) ab 16 Uhr in Bruchweiler gespielt.

Es sah in der B-Klasse Ost zunächst so aus, als befände sich die SG Bruchweiler auf einem Durchmarsch in die A-Klasse. Der Ex-Verbandsligist (bis 2006) gewann zehn seiner ersten elf Partien, leistete