Die Aufsichtsbehörde Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat jetzt der Inbetriebnahme der neuen Nährstoffrückgewinnungsanlage auf der Kläranlage Felsalbe zugestimmt.

Die Stadt betreibt zur Abwasserreinigung die Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe. Aus wirtschaftlichen und energetischen Gründen wird seit 2015 der bei der Reinigung anfallende Schlamm beider Kläranlagen komplett in der Kläranlage Felsalbe behandelt und entsorgt.

Phosphor in Form von Phosphaten ist ein essenzieller Nährstoff und eine auf der Erde nur begrenzt verfügbare Ressource. Zur Deckung des Phosphorbedarfes ist Deutschland laut SGD vollständig von Importen abhängig. Zudem sei die Förderung von Rohphosphat in den Herkunftsländern und die Verarbeitung zu Mineraldünger mit erheblichen Umweltbelastungen und einem hohen Energiebedarf verbunden. Da Klärschlämme aus kommunalen Kläranlagen große Mengen an Phosphor enthalten und eine gesetzliche Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor aus Kläranlagen ab einer bestimmten Ausbaugröße, werden derzeit verschiedene Verfahren zur Phosphorrückgewinnung im großtechnischen Maßstab an Großkläranlagen in Deutschland und Europa erprobt.

Aufgrund langjähriger Erfahrungen auf der Kläranlage Blümeltal wurden bereits vor Jahren von der Stadt und dem Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) Untersuchungen durchgeführt, wie dieses Verfahren im Hinblick auf die Phosphor- beziehungsweise Nährstoffrückgewinnung erweitert und modifiziert werden könnte. 2011 wurde im Auftrag des Umweltministeriums vom PFI Pirmasens in einem Forschungsprojekt die grundsätzliche Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit labortechnisch untersucht. Als Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass über 70 Prozent des Phosphors aus dem Faulschlamm in Lösung gebracht und abgetrennt werden können. Dieses innovative Verfahren wurde auf der Kläranlage Felsalbe umgesetzt.

Die Gesamtkosten dafür belaufen sich laut SGD auf circa 1,5 Millionen Euro. Das Forschungsprojekt wird mit Zuschüssen des rheinland-pfälzischen Klimaschutzministeriums von 500.000 Euro und des Bundesministeriums für Umwelt von 429.044 Euro gefördert.

Die SGD Süd hat die Maßnahme wasserrechtlich genehmigt. Im August 2017 wurde mit dem Bau der Anlage begonnen. Nach fast vierjähriger Bauzeit sind die Arbeiten nun soweit fertig gestellt, dass die neue Nährstoffrückgewinnungsanlage in Betrieb genommen werden kann. Restarbeiten werden bis Ende des Jahres abgeschlossen.