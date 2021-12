Es ist schon eine kleine Tradition: Zum Jahresende bitten wir, die Redaktion der „Pirmasenser Rundschau“, unsere Leser darum, dass wir an ihren Erinnerungen ans ablaufende Jahr teilhaben können. Besonders interessiert sind wir an Fotos, die 2021 entstanden sind. Wir freuen uns auf Ihre Bilder.

Wieder geht ein Jahr zu Ende. Was bleibt, sind die Erinnerungen, oft festgehalten im Bild. Die RHEINPFALZ bittet Sie, liebe Leserinnen und Leser in der Stadt und im Landkreis, auch in diesem Jahr wieder Fotos mit besonderen Momenten und einem kurzen erklärenden Text zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.

Ob es ein gutes oder schlechtes Jahr war, ein anstrengendes oder ein ruhiges, das liegt im Blick des Betrachters. Für viele Menschen war 2021 wahrscheinlich ein besonderes Jahr. Denn die Corona-Pandemie hat unser Leben wesentlich verändert, hat unserem Alltag eine ganz andere Richtung gewiesen, als wir möglicherweise vorher geplant hatten.

Haben Sie das Leben im Jahr 2021 in Bildern festgehalten? Das können Bilder sein, die Ihre Erfahrungen mit der Corona-Epidemie dokumentieren oder die Erinnerungen festhalten an den – vielleicht ganz anderen – Urlaub oder auch an Ausflüge in die nähere Umgebung, mit dem Wanderstock oder dem Rad. Das können Familienfeste sein, sofern sie überhaupt stattfinden konnten, vielleicht Hochzeiten und Geburten oder runde Geburtstage, Kindergeburtstage oder Jubiläen. Das können auch Erlebnisse mit Haustieren sein, auch ungewöhnliche Bilder aus der Natur. Und es können natürlich besondere Ereignisse in der Stadt oder im Dorf sein.

Haben Sie solche Momente im Bild festgehalten? Und sind Sie bereit, ihre Freude an diesen Momentaufnahmen mit anderen zu teilen? Dann schicken Sie uns Ihr liebstes Foto mit einer kurzen Beschreibung und mit Ihrem Name und Wohnort in die Redaktion: per E-Mail an redpir@rheinpfalz.de; Stichwort: Leserfoto. Die Bilder der Leser wollen wir nach den Weihnachtsfeiertagen veröffentlichen. Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Zusendungen der Leserschaft.