Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat für Teile des Rodalber Krankenhauses einen Aufnahmestopp verfügt. Hintergrund ist, dass sich 22 Mitarbeiter der Klinik wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne befinden. Betroffen sind Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, nicht aber die Abteilungen Innere Medizin und Konservative Orthopädie. Am Donnerstag haben Klinikmitarbeiter nochmals die Möglichkeit, einen Corona-Test zu machen. „Wann der teilweise Aufnahmestopp endet, prüfen und entscheiden das Krankenhaus und das Gesundheitsamt zeitnah“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Stadt und Landkreis in Stufe orange

Die Behörde berichtete darüber hinaus am Mittwoch von 15 neuen Corona-Neuinfektionen. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 38 in der Gefahrenstufe orange ein, ebenso die Stadt Pirmasens (Inzidenz 42,3). Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 14,6 unterhalb der Warnstufe.

Aktuell gibt es in der Südwestpfalz 131 bestätigte Corona-Fälle. Von den Betroffenen leben 40 in Pirmasens, 13 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5, Hauenstein 4, Pirmasens-Land 6, Rodalben 26, Thaleischweiler-Wallhalben 12, Waldfischbach-Burgalben 13 und Zweibrücken-Land 12. Insgesamt wurden bis dato 2836 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 111 Menschen starben Corona-infiziert.