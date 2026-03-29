Nach 0:3-Pausenrückstand haben die A-Junioren des FK Pirmasens ihr letztes Hinrundenspiel in der DFB-Nachwuchsliga beim 1. FC Saarbrücken mit 2:3 verloren.

Damit steht die FKP-U19 auf Platz vier in ihrer Gruppe, der zum Rundenende den Verbleib in der Eliteklasse bedeuten würde. In der achten Minute lag „die Klub“ durch Tore von Finn Rupp und Noah Dincher nach zwei Standards mit 0:2 zurück. „Wir haben dann umgestellt, weil wir auf der Sechserposition keinen Zugriff hatten“, erklärte FKP-Trainer Peter Rubeck und fügte hinzu: „Valentin Lerner und Noah Berndt ließen danach zwei 100-prozentige Torchancen liegen, sonst wären wir wieder dran gewesen.“ Mit der letzten Aktion vor der Pause traf Saarbrückens Devin Güzelcan aus abseitsverdächtiger Position.

In der zweiten Hälfte übernahmen die Pirmasenser zunehmend die Initiative. Nach Doppelpass mit dem eingewechselten Elias Mamarin überlupfte Benedikt „Benny“ Stratmann FCS-Keeper Johannes Ferring und verkürzte auf 1:3 (80.). Dann spielte Lerner zu Marlon Schrath, dessen Schuss wurde noch abgeblockt, und Mamarin drückte den Ball im Nachsetzen zum 2:3 (85.) über die Linie. Der FKP drückte auf den Ausgleich, bis zum Abpfiff blieb die Partie spannend.

„Nicht förderlich für uns“

„Es ist nicht förderlich für uns, wenn wir ständig Spieler für die Herren-Oberliga und die U23 in der Verbandsliga abstellen müssen. Das hat man heute deutlich gesehen. Damit wird unser Saisonziel, unter die ersten Vier in der Gruppe zu kommen, gefährdet“, sagte FKP-Trainer Rubeck. Er lobte sein Team für eine starke zweite Halbzeit. Die DFB-Nachwuchsliga legt nun eine Pause ein. Am 14. April spielt „die Klub“ im Verbandspokal-Halbfinale in Herxheim.