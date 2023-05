Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 39 Jahren spielt Claudia Betz nun schon Fußball. Auch mit 53 hat die Landesligaspielerin der SG Thaleischweiler davon noch nicht genug. Erst recht, nachdem das Coronavirus den Spielbetrieb so lange gestoppt hat.

Seit fünf Monaten ruht nun bereits der Spielbetrieb in der Frauen-Landesliga Westpfalz. So lange wie nie seit ihrem 14. Geburtstag hat auch die mittlerweile 53-jährige Claudia Betz an keinen Ball