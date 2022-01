Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Freitag leicht verletzt. Um 16.07 Uhr kam es auf der Landesstraße 497 von Rodalben in Richtung Münchweiler kurz vor der Abzweigung nach Merzalben zum Zusammenstoß. Ein 63-jähriger Mann aus Münchweiler fuhr mit seinem Wagen hinter dem Auto einer 56-jährigen Frau aus Wallhalben her. 300 Meter vor der ersten Abzweigung in Richtung Merzalben fuhr der Mann nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf das Auto der Frau auf. Danach prallte der Mann mit seinem Wagen zuerst an die linke und dann an die rechte Schutzplanke. Der Zusammenstoß löste bei einem Auto die Airbags aus, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L497 war für 30 Minuten voll gesperrt. Bis zur Bergung der Unfallwagen war die L496 nach Merzalben halbseitig für etwa eine Stunde gesperrt. Der Mann und die Frau wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.