Bei einem Auffahrunfall am Dienstag an der Ampel Schäferstraße/Ecke Kaffeegasse wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Gegen 11.15 Uhr wartete die 29-jährige Fahrerin eines Hyundai I40 an zweiter Position an der Ampel darauf, dass der Wagen vor ihr, nach Wechsel auf „grün“, losfährt. In diesem Moment fuhr die 84-jährige Fahrerin eines 3er BMW von hinten auf den Hyundai auf. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die BMW-Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.