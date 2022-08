Ungereimtheiten fielen laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag einem aufmerksamen Anwohner im Karl-Rheinwalt-Ring auf. Der Mann hatte zwei auffällige Männer beobachtet. Sie trugen den Angaben zufolge schwarze Kampfanzüge und Baseballcaps mit Tarnmuster und schauten im Karl-Rheinwalt-Ring verdächtig in geparkte Autos. Die Männer seien agil und schnell unterwegs gewesen. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei das Duo nicht mehr antreffen. Allerdings stellten die Beamten fest, dass die Seitenscheibe eines im Carport der Hausnummer 53 abgestellten VW Golf eingeschlagen worden war. Die Diebe entwendeten einen Geldbeutel mit 20 Euro in bar und diversen Karten und Ausweisen aus der Seitenablage. Auf der anderen Straßenseite, in Höhe der Hausnummer 64, hatten die Täter die hintere Seitenscheibe eines Seat Leon eingeschlagen und eine auf der Rücksitzbank liegende blaue Samsonite-Tasche entwendet. In der Tasche befanden sich neben fünf Euro Münzgeld lediglich Aktenordner. Die Tatzeit erstreckte sich laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag auf den Zeitraum zwischen 23 und 3.15 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.