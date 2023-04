Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass Pirmasens irgendwann mit seinen Leerständen punkten könnte, hatte niemand auf dem Zettel. Genau das ist aber eingetreten: Weil in der Messestadt mehrere große Hallen ungenutzt sind, wird daraus ein Riesenvorteil in Corona-Zeiten. Platzprobleme bei der Errichtung eines Impfzentrums gibt es jedenfalls nicht.

Vor drei Wochen war das Corona-Testzentrum in der Messehalle an den Start gegangen, nun steht bereits der erste Umzug an. Infekt-Ambulanz und Testzentrum nutzen ab dem kommenden Montag gemeinsam den