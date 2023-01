Das Podiumsgespräch ist ein Novum in Pirmasens . Bisher wurden solche Arbeiten immer an Ehrenamtliche delegiert.

Die bisherige Vorgehensweise bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Pirmasens war eine Übertragung an Ehrenamtliche im Arbeitskreis Juden oder Schulen. Das Stadtarchiv unterstützte, wo es möglich war. Eine fundierte Arbeit von Experten gab es nicht. Insofern ist die Veranstaltung am Montag ein Novum. Das Thema hätte ja auch an ein Gymnasium übertragen werden können, obwohl die dortigen Lehrkräfte sicher genug zu tun haben und nicht so schnell reagieren können, wie es jetzt für den Ballpreis nötig war. Das beste Beispiel ist die zur Nazizeit eingeweihte Gedenktafel für die Erstürmer des Bezirksamtes 1924. Eine nachweislich von Nazis gesteuerte Aktion. Forderungen nach Beseitigung der Tafel will die Stadtspitze nicht erfüllen, sondern setzt auf eine Überarbeitung durch Schüler des Kant-Gymnasiums. Die haben mitsamt ihrer Lehrerin aber nicht so viel Zeit, weshalb das Projekt noch länger auf sich warten lässt.

Spannend wäre nun, wenn am Montag einer der Pressevertreter oder Hito Steyerl bei einem Bummel durch die Stadt selbst diese Tafel entdeckt und zum Thema in der Festhalle macht.