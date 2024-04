Die Gartenbahner Südwest, die in diesem Jahr 20 Jahre alt werden, veranstalten am Sonntag ihren vorerst letzten Fahrtag für die Öffentlichkeit. Grund ist, dass die Stadtbücherei wie mehrfach berichtet in die vom Verein genutzten Räume in der Schlossgalerie ziehen wird. Am Sonntag ist dort nochmals von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zeitgleich findet in der Innenstadt der verkaufsoffene Sonntag statt. Dieser ist eingebunden in die 25. Landgrafentage, die bereits am Samstag beginnen. Dabei lädt traditionell der Stadtgründer seine Bürger und Gäste zum Feiern ein. Mit einem kleinen Markt-Spektakel im Herzen der Fußgängerzone lässt die Schuhstadt ihren Gründervater Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt hochleben. Offiziell eröffnet werden die 25. Pirmasenser Landgrafentage am Samstag um 12 Uhr, stilecht mit Landgraf Ludwig IX., seiner Gemahlin Caroline und den Grenadieren, unterstützt von einem Vertreter der Pirmasenser Stadtspitze. Für die musikalische Umrahmung mit Pauken und Trompeten sorgt der Fanfarenzug Bann. Bei Einbruch der Dunkelheit gibt es am Samstagabend eine Feuershow zu erleben.