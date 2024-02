Kevin Svoboda haben wir vor kurzem in der Schloßstraße getroffen. In unserem Spontaninterview hat er mit Tanja Daub über seine derzeitige Wohnungssuche gesprochen und erklärt, warum diese sich schwieriger gestaltet als erwartet.

Guten Tag! Können Sie uns ein bisschen was über sich erzählen?

Ich bin der Kevin, komme aus Pirmasens und bin hier geboren. Ich bin seit 15 Jahren Friseur und suche derzeit mit einer Freundin dringend nach einer Wohnung.

Gestaltet sich die Suche schwierig?

Ja, sehr. Wir finden einfach nichts Passendes oder die Wohnungen sind einfach zu teuer.

Was suchen Sie denn genau?

Zwei Zimmer, Küche und Bad, circa 65 Quadratmeter, und die Wohnung soll vor allem schimmelfrei sein. Unsere jetzige Wohnung ist baufällig und voll mit Schimmel und wir haben kein warmes Wasser.

Das klingt schlimm. Wie und wo suchen Sie denn nach Wohnungen?

Bei Immoscout im Internet oder in der Zeitung. Überall, wo es eben was gibt. Manchmal fotografieren wir auch Schilder an Fenstern ab.

Wie viele Besichtigungen haben Sie denn schon hinter sich?

Sechs Besichtigungen, bei denen jeweils acht bis neun Interessenten eingeladen waren. Es suchen ja derzeit viele Ukrainer nach Wohnungen, hauptsächlich große Familien, die kleine Wohnungen suchen. Das verstehe ich zwar nicht, aber okay. Ja, so ist das im Moment in Pirmasens.

Aus der Stadt wegziehen wollen Sie nicht?

Ich war schon einmal ein paar Jahre in Mannheim, da habe ich auch gelernt. Jetzt bin ich wegen meiner Mama wieder hier. Irgendwann einmal vielleicht, wenn das hier nicht klappt, ziehe ich wieder weg.

In Mannheim ist es aber auch schwierig mit Wohnungen…

Ja, aber da findet man schneller Arbeit. Hier fehlt es hauptsächlich an solchen Fahrzentralen, mit denen man zu großen Firmen wie Kömmerling kommt. Ansonsten muss man den Weg immer laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Ruftaxis werden mit der Zeit auch teuer.

Dann mal viel Glück bei der Suche weiterhin. Vielleicht finden Sie ja durch dieses Interview eine Wohnung…

Das wäre super. Ich bedanke mich. Schönen Tag noch!