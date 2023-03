Vier soziale Einrichtungen in Pirmasens dürfen sich über jeweils knapp 10.000 Euro freuen – möglich macht dies der in dieser Höhe nicht erwartete Gewinn, den die Eisbahn auf dem Unteren Schloßplatz während des Belznickelmarkts abgeworfen hat. Einen Spendenscheck über je 9.808,83 Euro nahmen gestern Vertreter der Pirmasenser Tafel, des Kinderschutzbundes, des Frauenhauses und des Paktes für Pirmasens im Rheinberger-Atrium entgegen. Sowohl Beigeordneter Denis Clauer als auch Rolf Schlicher vom Pirmasens Marketing zeigten sich begeistert angesichts der hohen Spendensumme und der Akzeptanz der Schlittschuh-Bahn.

Fast 5600 Eisläufer waren in knapp sechs Wochen registriert worden. „Das hat den Markt unwahrscheinlich belebt“, so Schlicher. Dank gebühre Betreiber Andreas Seibert und seinem Team wie auch den Sponsoren, allen voran Andreas Ring, der die Eisbahn kostenlos zur Verfügung gestellt und den Aufbau unterstützt habe. „Die Eisbahn wird es wieder geben“, versprach Schlicher, allerdings werde der Erlös sicher nicht mehr ganz so hoch ausfallen wie bei der Premiere, da das Unternehmen Ring nicht jedes Mal in solch großem Umfang aktiv werden könne.