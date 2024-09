Am Freitag um die Mittagszeit hat sich eine Delegation aus Pirmasens auf den Weg in die knapp 500 Kilometer entfernte Partnerstadt Poissy gemacht. An der Reise nehmen 40 Personen teil. Diese Anzahl wurde in Absprache mit Poissy nicht zuletzt aus Kostengründen festgelegt. Der Bereich der politischen Vertreter aus dem Stadtrat ist der größte Block der Delegation: insgesamt 23 Personen. Angeführt wird die Gruppe von Oberbürgermeister Markus Zwick und Bürgermeister Michael Maas (beide CDU). Obwohl Poissy als Gastgeber viele Kosten übernehmen wird, fallen auch für Pirmasens Kosten an. Die Stadt rechnet für Bus, Gastgeschenke, Dolmetscher und Fotograf mit einem Betrag zwischen 9000 und 10.000 Euro.