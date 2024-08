Der Countdown läuft: Eigentlich sollte spätestens am 1. September der Startschuss fallen für alle, die eine Ausbildung machen wollen. „Doch auch für Jugendliche, die sich später entscheiden, ist der Zug noch längst nicht abgefahren. Auch ,Spätstarter’ haben immer noch gute Chancen, in Pirmasens einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Sogar bis spät in den Herbst hinein“, sagt Marina Rimkus, Bezirksvorsitzende Süd-West-Pfalz der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Laut aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur hätten die Unternehmen in Pirmasens im laufenden Ausbildungsjahr rund 310 Ausbildungsstellen gemeldet. „Doch davon sind ziemlich viele noch nicht vergeben: Aktuell warten noch rund 130 Ausbildungsplätze auf Jugendliche, die sich für einen Job-Start im Handwerk, in der Industrie, in den Dienstleistungsbranchen oder im Handel entscheiden“, sagt Rimkus. Auch die Baubranche in Pirmasens suche über die Arbeitsagentur noch Jugendliche, denn gebaut, umgebaut, saniert und renoviert werde immer.

Rimkus rät Jugendlichen, die noch unentschlossen sind, wohin die Reise beruflich gehen soll: „Berufsberatung und Internet geben eine Orientierung, klar. Aber es kommt auch gut, einfach mal bei Betrieben anzuklopfen.“ Schließlich sei der persönliche Eindruck oft entscheidender als die Noten im letzten Zeugnis. Und längst nicht alle Unternehmen würden Ausbildungsplätze der Arbeitsagentur melden. Es sei allemal besser, eine Ausbildung anzufangen als „irgendwo als Hilfskraft anzuheuern“. So gebe es in der Gebäudereinigung beispielsweise eine qualifizierte Ausbildung: „Das ist die größte Handwerksbranche, die wir haben. Der Beruf des Gebäudereinigers ist ein Handwerksberuf. In dem Job gibt es ständig neue Technik und weiterentwickelte Maschinen, die die Arbeit enorm erleichtern“, erklärt Rimkus. „Wer seine Ausbildung im Gebäudereiniger-Handwerk gemacht hat, kann seinen Meister machen oder Techniker werden und die Fachrichtung Reinigungs- und Hygienetechnik draufsatteln“, so die Gewerkschafterin.