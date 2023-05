Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SG Pirmasens, die in den vergangenen sieben Jahren stets zweistellige Tabellenplätze in der untersten Fußball-Klasse belegte, startet mit sage und schreibe 20 Zugängen, dem Wunschtrainer, einer neuen zweiten Mannschaft und mit viel Zuversicht in die Saison 2020/21.

Das 1:0 im Kreispokal vor 150 Zuschauern beim C-Klasse-West-Titelkandidaten FC Kleinsteinhausen war ein erstes Ausrufezeichen der neuen SG Pirmasens. Beim einstigen Verbandsligisten und DFB-Pokal-Teilnehmer