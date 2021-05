Andreas Schütz steht schon wieder in den Startlöchern für seinen Biergarten am Strecktalweiher. Am 1. Mai soll es losgehen, ohne Unterbrechung bis zum Herbst. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Beschränkungen ein solches Angebot zulassen.

„Geplant ist es auf jeden Fall. Wir warten noch auf die positiven Corona-Zahlen“, sagt der Gastronom Andreas Schütz, der zuversichtlich ist, am 1. Mai seinen Biergarten im Strecktal wieder eröffnen zu können. Bis zum Herbst, je nach Witterung und je nach Corona-Lage, will er im Strecktal wieder täglich Flammkuchen und Pizza servieren.

Große Änderungen im Vergleich zur Premiere im vergangenen Jahr werde es nicht geben. Auf der Speisekarte will Schütz die beliebten Klassiker beibehalten und ein paar neue Gerichte dazunehmen. Was genau, wollte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ noch nicht verraten. Eine wesentliche Änderung wird die Toilette betreffen. Der Toilettenwagen, den die Stadtverwaltung schon seit Jahren in der Nähe des Spielplatzes stationiert hat, soll näher an den Biergarten heranrücken. Das Verkaufshäuschen werde auch größer sein, wodurch es bei der Ausgabe von Speisen und Getränken kein Gedränge mehr geben soll.

Wieder 120 Sitzplätze

Die Zahl der Sitzplätze wird wie im vergangenen Jahr 120 betragen. „Größer geht es nicht“, bedauert Schütz, der zwischen den Tischen die Corona-üblichen Abstände wahren muss. Der Sitzplatzbereich wird auch wieder mit einem Gartenzäunchen abgetrennt wegen der zu erwartenden Hygienevorschriften. Überhaupt würden alle behördlichen Corona-Auflagen eingehalten, versichert Schütz, ohne zu wissen, was Landesregierung und Stadtverwaltung möglicherweise im Mai verfügen werden.

Andreas Schütz betreibt zusammen mit seiner Frau seit 2008 das Catering-Unternehmen „V-Zeit“ und ist in normalen Jahren bei vielen Messen als Caterer unterwegs. So auch bei der Lebensart-Messe im Strecktal, bei der Schütz jedes Jahr für die wenigen Messetage den gleichen Biergarten angeboten hatte. In den Sommermonaten war er oft auch auf Sylt mit einer Gastronomie zu finden. Außerdem sorgt er in Pirmasens beim Belznickelmarkt und beim Exefest für ein gastronomisches Angebot.

Je nach Wetter sehr gut besucht

Wegen der Corona-Beschränkungen fallen jedoch viele Veranstaltungen und Messen komplett aus, und Schütz war entsprechend froh, dass die Stadtverwaltung ihm die Möglichkeit für den Biergarten im Strecktal einräumte. Im Juni vergangenen Jahres öffnete er zum ersten Mal und schloss im September, weil das Wetter nicht mehr mitspielte. Je nach Wetter war der Biergarten sehr gut besucht. Geöffnet war von 11 bis 22 Uhr. An bestimmten Tagen war kein Platz mehr zu bekommen. Schütz erweiterte daraufhin mit Liegestühlen auf den Terrassen, wo die Besucher nicht bedient wurden, sich aber Getränke und Essen holen konnten.