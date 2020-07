Das Lulu-Weiss-Ensemble spielt am Donnerstag beim Pirmasenser Musiksommer im Neufferpark

Stammgäste bilden das Rückgrat der Konzertreihe Pirmasenser Musiksommer im Neufferpark. Dazu gehört auch das Lulu-Weiss-Ensemble, das am Donnerstag, 23. Juli, erneut seinen Gypsy-Jazz spielen wird.

Lulu Weiss wuchs wie viele deutsche Sinti in seiner Zeit noch im Wohnwagen auf. Er stammt aus einer Familie mit langer musikalischer Tradition. Oskar Weiss hat ihm in seiner Musikschule das Gitarre spielen beigebracht. Von ihm wurde der junge Lulu auch oft zu Auftritten mitgenommen, bei denen noch für ein Essen und den Hut gespielt wurde. Laut Lulu Weiss haben ihn die Erlebnisse dieser Zeit stark geprägt, und maßgebliche Spuren in seiner musikalischen Entwicklung hinterlassen.

Das Repertoire des Lulu-Weiss-Ensembles orientiert sich meist stilistisch an dem Jazz Manouche, einen von Django Reinhardt und Stephane Grappelli im Paris der 30er und 40er Jahre völlig neu kreierten Jazzstil, der von amerikanischen Jazzmusikern und der traditionellen Sinti-Musik beeinflusst wurde. Darüber hinaus spielt das Ensemble Lieder aus der Chanson-Tradition, afroamerikanischen Jazz, jazzige Interpretationen alter deutscher Schlager, Valse-Musette-Klassiker, Variationen klassischer Musik und Eigenkompositionen, die überwiegend aus der Feder von Lulu Weiss stammen.

Zu dem Ensemble gehören die Gitarristen Lulu Weiss und Lolo Reinhardt, der Sopransaxofonist Sergio Enrique Parra und der Kontrabassist Nello Weiss. Charakteristisch beim Lulu-Weiss-Ensemble ist, dass der in der Sinti-Musik obligatorische Violinist durch einen Saxofonisten ersetzt wird.

Neben der Arbeit mit dem Ensemble ist Lulu Weiss auch ein gefragter Solist und kann bereits auf etliche nationale wie internationale Engagements zurückblicken.

Bis heute hat das Lulu-Weiss-Ensemble neun Studioalben veröffentlicht. Das aktuelle aus dem Jahr 2018 heißt „Lulu est de retour“.

Infos

Einlass zum Konzert im Neufferpark ist ab 16, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es geht der Sammelhut um. Eine Reservierung ist nicht möglich. Bei schlechtem Wetter bleibt der Biergarten geschlossen.